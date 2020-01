Страшные пожары бушуют в Австралии уже больше месяца, несмотря на все попытки властей и спасательных служб их потушить, сообщает «Лайф» со ссылкой на CNN. Их жертвами стали уже 17 человек.

Государственные и федеральные власти пытаются сдержать распространение огня, в том числе при помощи пожарных из других стран, включая Соединённые Штаты. В штате Новый Южный Уэльс число погибших достигло 15 человек, разрушено более 900 зданий. В городе Конджола-Парк 31 декабря сгорели 89 домов и десятки автомобилей. Ещё два человека погибли в штате Виктория, четыре человека числятся пропавшими без вести.

Всё это усугубляется постоянной жарой и засухой, и многие указывают на изменение климата как на фактор, который заставляет стихийные бедствия становиться всё хуже и хуже. Пламя прорвалось через кустарники, лесистые местности и национальные парки, такие как Голубые горы. Пострадали также некоторые из крупнейших городов Австралии, в том числе Мельбурн и Сидней, где пожары повредили дома во внешних пригородах, а густые клубы дыма покрыли городской центр. В декабре смог в Сиднее был настолько сильным, что в 11 раз превышал опасный уровень.

Площадь пожаров варьируется от небольших очагов — изолированных зданий или части окрестностей — до огромных, охвативших целые гектары земли. Было сожжено 3,6 миллиона гектаров земли в штате Новый Южный Уэльс, 1,2 миллиона гектаров в Западной Австралии, не менее 250 000 гектаров в Квинсленде и более 91 000 гектаров в Южной Австралии. В общей сложности было сожжено более 5,1 миллиона гектаров — это территория размером с Коста-Рику.

