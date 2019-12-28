В Армении продолжается сезон политических «страшилок» второй свежести. На сей раз отличился начальник Генштаба ВС Армении генерал-лейтенант Артак Давтян. Который вновь принялся тиражировать бредни, будто бы такие-сякие азербайджанцы «нарушили границу Грузии», добавляя, что, по его мнению, это «проблема грузинских властей».

Господину Давтяну надо бы внимательнее следить за новостями. Тогда бы он был в курсе, что шумный и старательно раздуваемый в Ираване фейк насчет того, как «злые азербайджанцы перешли границу с Грузией», уже давно лопнул без шансов на дальнейшую починку и реанимацию. Не говоря о том, что начальник генштаба ВС Армении в роли защитника интересов Грузии смотрится не очень убедительно.

И, возможно, на эти давтяновские страшилки второй свежести можно было бы не обращать внимания, если бы не некоторые обстоятельства.

В Армении уже не строят иллюзий: на грузинском треке Ираван безнадежно проигрывает Баку и Анкаре. Крепнущее региональное сотрудничество Баку, Тбилиси и Анкары вгоняет Ираван в состояние тихой паники. Железные дороги, трубопроводы, мультимодальные коридоры — все это аккуратно обходит Армению. Несколько дней назад в Тбилиси прошла встреча министров иностранных дел трех стран — обсуждали завершение работ для полного запуска магистрали Баку-Тбилиси-Карс, сотрудничество налоговых и таможенных структур и многое другое. В результате в Ираване, во-первых, понимают, что безнадежно выпали из новой региональной экономической географии. А во-вторых, и «в-главных», отдают себе отчет, в какой степени экономика влияет на политику. И тем более в какой степени сближает Азербайджан и Грузию то обстоятельство, что обе эти страны столкнулись с агрессией и оккупацией своих земель. Грузия, конечно, стремится сохранять с Арменией нормальные отношения, но на международных площадках голосует за Азербайджан, да еще развивает военное сотрудничество с Азербайджаном и Турцией. И понятно, что дальше этот тренд будет только усиливаться. Армения не против эти тренды переломить, но…как? Истории, когда в Армении собирались купить морской порт Батуми и даже начали собирать на эту затею деньги, пока не узнали, что порт не продается, или советовали приобрести в Грузии свои причалы — это скорее политическое переложение историй про стамбульских мошенников, «продававших» заезжим провинциалам первые в городе башенные часы. На осуществление таких проектов у Армении денег нет. И не предвидится.

И что же — в Армении решили просто напугать Грузию мифической «азербайджанской угрозой»? Или…

А теперь серьезно. Армянские пропагандисты не просто тиражируют страшилки на тему «вот придут мусульмане». Пропашиняновские эксперты, комментируя заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили, которая высказалась за переговоры Грузии и России в формате «наподобие нормандского», прозрачно намекают: «Анкара и Баку взяли Грузию в экономическо-демографические тиски и не намерены ее отпускать, предпринимая параллельно силовой шантаж, который долгое время уже осуществляется на грузино-азербайджанской границе», — добавляя, будто бы «Баку и Анкара интенсифицируют попытки проникновения в «тыл» Армении – в Грузию», а вот Тбилиси не в состоянии этому противостоять. Из чего делают вывод: «Намек Зурабишвили о нормандском формате, судя по всему, это намек Западу о необходимости спасти Грузию от турецко-азербайджанской экспансии. Либо намек на то, что переговоры с Россией в смысле противостояния той же экспансии не имеют альтернативы, просто Тбилиси пытается превратить в «акционера» переговоров и Запад». В переводе: Армения, любимый форпост России, уже осторожно намекает Грузии, что именно Россия — единственное для нее спасение от «мусульманской угрозы».

И что же — в Ираване верят, что эти страшилки «сработают»? И в Грузии, позабыв о реальной оккупации Сухуми и Цхинвали, «пригласят» Россию защищать страну от ее ведущих экономических партнеров? Или же это лишь первая стадия, за которой последуют более серьезные провокации? Гадать можно долго. Только вот в результате излишне резких телодвижений Армения рискует получить еще одну закрытую границу — на сей раз с Грузией. И да, нет никакой гарантии, что Россия в этом случае поспешит на выручку своему зажатому в тиски «форпосту».

Нурани, политический обозреватель

Minval.az