В Красноярске ветеринары одной из клиник сделали операцию таракану вида Archimandrita tessellata и тем самым спасли ему жизнь, сообщает Корреспондент.

Врач с ассистентом удалили у самки таракана оотеку (кокон для хранения и созревания яиц, — ред.).

Как отметили специалисты, после того, как самка родила, оотека должна была вправиться внутрь насекомого самостоятельно, однако этого не случилось из-за того, что в коконе остались недоразвитые зародыши.

Ветеринары рассказали, что оболочка могла погубить таракана, поскольку был большой риск инфицирования.

Во время операции врач поместил в насекомое обезболивающий препарат, ввел таракану газовый наркоз и удалили оотеку.

Отметим, что Archimandrita tesselata — один из видов южноамериканских тараканов, достигающий в длину 8,5 сантиметра.

Minval.az