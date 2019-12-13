Один студент погиб, ещё 13 пострадали в результате стрельбы в Международном исламском университете в Исламабаде.

По данным газеты Doon, ЧП произошло из-за конфликта двух групп студентов.

Согласно предварительной версии полиции, между учащимися произошла драка из-за площадки для общественных выступлений. После вмешательства администрации вуза студенты разошлись, но позднее снова встретились уже с оружием. В связи с перестрелкой в университете проводят обыски.

Minval.az