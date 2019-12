Крупнейшей в мире торговой сети Walmart пришлось изъять из продажи рождественский свитер бренда FUN Wear, который озадачил потребителей из-за принта с намеком на кокаин, пишет Global News Canada.

На размещенных в сети снимках запечатлен голубой свитер со снежинками, в центре которого изображен сидящий на диване Санта-Клаус. Перед ним — стол, на котором лежит горстка белых шариков и три дорожки белого порошка. Рядом нанесена фраза Let it snow («Пусть идет снег»).

Кроме того, в описании к товару было указано, что самый лучший белый пудровый снег приходит из Южной Америки. «Вот почему Санта действительно любит наслаждаться моментом, когда он получает в свои руки качественный колумбийский снег класса А», — говорится в тексте.

Покупатели отреагировали на публикацию в соцсетях. «Это самая уродливая версия рождественского свитера из когда-либо существовавших», — заявил один. «Вы только почитайте это описание», — заметил другой. В результате Walmart принес извинения покупателям и подчеркнул, что изъятая из реализации продукция не отражала ценностей и позиции торговой сети.

14 ноября в каталоге онлайн-магазина зоозащитной организации PETA (People for the Ethical Treatment of Animals / «Люди за этичное отношение к животным») в рамках кампании по борьбе с использованием шерсти при создании одежды появился необычный рождественский свитер. Изделие дополнено 3D-фигурой окровавленной овцы, тело которой разделено пополам и размещено на лицевой и обратной сторонах джемпера.

Minval.az