Турецкий шеф-повар Salt Bae, настоящее имя которого Нусрет Гекче, бросил вызов бойцам UFC Хабибу Нурмагомедову и Конору Макгрегору.

«Макгрегор, Хабиб, ребята, я готов. Очень уважаю их, но если они пригласят меня, то я готов подраться с ними», — заявил Salt Bae, передает онлайн-издание Sportbox.

Отметим, Гечке является знаменитым турецким поваром-мясником.

Напомним, в активе Нурмагомедова 28 побед и ни одного поражения в профессиональной карьере. На данный момент россиянин владеет чемпионским поясом в легком весе.

На счету Макгрегора 21 победа в 25 боях.

Salt Bae wants to fight @TheNotoriousMMA and @TeamKhabib… 👊

Stick to cooking mate… 😂 pic.twitter.com/gHILILc0i6

— SPORTbible (@sportbible) 3 декабря 2019 г.