Президент США Дональд Трамп прибыл в Афганистан с необъявленным визитом. Об этом сообщил в четверг пресс-пул Белого дома.

Трамп встретился с афганским коллегой Ашрафом Гани. Кроме того, он выступил на авиабазе Баграм перед дислоцированными в стране американскими войсками, чтобы поздравить их с Днем благодарения.

Американского лидера, в частности, сопровождают помощник по национальной безопасности Роберт О’Брайен, исполняющий обязанности руководителя аппарата Белого дома Мик Малвэни. Глава Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли прибыл в Афганистан отдельно.

Дональд Трамп заявил, что радикальное движение «Талибан» хочет заключить мирное соглашение с Вашингтоном, передает ТАСС.

President Ashraf Ghani @ashrafghani met with the U.S. President this evening in Bagram. pic.twitter.com/vtEIRUCLXw

— Sediq Sediqqi (@SediqSediqqi) November 28, 2019