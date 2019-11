Экс-мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг заявил о намерении баллотироваться на пост руководителя США и одолеть нынешнего главу государства Дональда Трампа, чтобы «изменить Америку».

Видеоролик с призывом «Майка Блумберга в президенты» в соцсети Twitter Блумберга завершается следующими словами: «Создатель рабочих мест. Лидер. Человек, разрешающий проблемы».

«Я уверен, что мой уникальный опыт в бизнесе, государственной деятельности и благотворительности позволит мне одержать победу и руководить», — говорится в сообщении Блумберга.

I’m running for president to defeat Donald Trump and rebuild America.

I believe my unique set of experiences in business, government, and philanthropy will enable me to win and lead.

