Иранские полицейские открыли огонь на поражение по участникам протестов. Видео инцидента опубликовал у себя в Twitter журналист Бабак Тагвей (Babak Taghvaee).

На кадрах заснятого очевидцем короткого ролика видно, как полицейский стреляет из автомата в сторону преследующей его толпы, а затем вместе с коллегой обращается в бегство. Видны летящие камни.

Как сообщил Тагвей, за несколько минут до этого эти двое правоохранителей застрелили двоих безоружных демонстрантов. В предыдущих и последующих публикациях журналист рассказывает о происходящем в Исламской Республике.

По его словам, после повышения цен на топливо и обстрела Израиля из Сектора Газа сразу в нескольких городах Ирана начались антиправительственные протесты. Помимо прочего, их участники негодуют из-за того, что государство финансирует зарубежные исламистские движения — в частности, палестинский ХАМАС, признанный террористической организацией в ряде западных стран.

Протестующие заблокировали с помощью своих машин несколько важных шоссе. После попыток полиции жестко подавить протест демонстранты начали поджигать полицейские машины и кидать камни в силовиков. В стране частично отключен интернет.

Известно о нескольких случаях применения огнестрельного оружия против демонстрантов: Тагвей упоминает о по меньшей мере троих убитых из числа участников. Протесты продолжаются второй день подряд.

#BREAKING: Watch brave people chasing two police officers of #Iran‘s Islamic Regime who used AK-47 assault rifle to kill two unarmed protesters minutes ago.#IranProtests pic.twitter.com/rrAA7bsKAB

— Babak Taghvaee (@BabakTaghvaee) 16 ноября 2019 г.