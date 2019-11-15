Парламент Германии принял закон, который делает обязательными прививки детей от кори и вводит штрафы для родителей, если прививки не будут сделаны. Закон об обязательной вакцинации детей от кори начнет действовать в марте 2020 года. С этого же времени привиты должны быть все сотрудники детских садов и школ, медицинских учреждений и все, кто работает с людьми в общественных учреждениях, в том числе сотрудники и волонтеры в центрах по работе с мигрантами и беженцами.

Родителям, которые откажутся прививать своих детей, грозит штраф до 2500 евро, а их детям может быть запрещено посещать школы и детские сады, передает портал «Сurrenttime.tv».

Корь – острое инфекционное вирусное заболевание с очень высоким уровнем заразности. Болезнь, как правило, протекает тяжело, сопровождается высокой температурой и сыпью и может вызывать осложнения – пневмонию и энцефалит. Это одна из основных причин смерти детей в возрасте до пяти лет в развивающихся странах. Несмотря на то, что вакцина от кори применяется с 1963 года, а еще несколько лет назад было привито примерно 97% жителей Земли, в последние годы все больше родителей отказывались прививать своих детей, ссылаясь на личные убеждения («антипрививочники») или низкое качество вакцин.

Minval.az