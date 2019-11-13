Сотрудницу госдепартамента США Мину Чан уличили в приукрашивании резюме и создании поддельной обложки журнала Time с ее лицом, сообщает канал NBC, который провел собственное расследование.

Чан занимает должность заместителя помощника госсекретаря по конфликтам и операциям по стабилизации обстановки с апреля текущего года.

When is Mina Chang being fired? She has no qualifications and lied about her background to the point of a fake Time magazine cover. Best as I can tell she does not even have a college degree. @SecPompeo why was she hired at a 6-figure salary at @StateDept? #WednesdayThoughts pic.twitter.com/A42fXpC6m3 — Susan Revello (@revello_susan) November 13, 2019

По данным телеканала, при приеме на данную позицию она утверждала, что закончила бизнес-школу Гарвардского университета, участвовала в панельных дискуссиях в ООН и выступала в конгрессе.

До устройства в госдепартамент Чан являлась генеральным директором небольшой некоммерческой организации Linking the World («Связывая мир»). Девушка заявляла, что ее компания ведет деятельность в десятках стран мира, занимается строительством школ и оказала положительное влияние на жизни тысяч человек.

Однако телеканалу не удалось найти никакой конкретной информации о зарубежных проектах компании, а бюджет ее оценивается менее чем в 300 тысяч долларов.

Телеканал также сообщает, что в 2017 году в интернете появилась запись интервью, в котором зрителям была продемонстрирована обложка журнала Time с лицом Чан. В ходе интервью девушка пояснила, что журнал высоко оценил ее достижения по использованию беспилотников для урегулирования кризисных ситуаций.

Однако представители Time заявили, что обложка ненастоящая.

Как отмечает NBC, при устройстве на текущее место работы Чан могло помочь знакомство с высокопоставленным сотрудником госдепа Брайаном Булатео, который является давним другом госсекретаря Майка Помпео.

По словам бывшего коллеги Чан, Булатео посещал мероприятия по сбору средств для организации Чан и пожертвовал 5,5 тысячи долларов ее благотворительной организации.

Minval.az