Сотрудницу госдепартамента США Мину Чан уличили в приукрашивании резюме и создании поддельной обложки журнала Time с ее лицом, сообщает канал NBC, который провел собственное расследование.

Чан занимает должность заместителя помощника госсекретаря по конфликтам и операциям по стабилизации обстановки с апреля текущего года.

When is Mina Chang being fired? She has no qualifications and lied about her background to the point of a fake Time magazine cover. Best as I can tell she does not even have a college degree. @SecPompeo why was she hired at a 6-figure salary at @StateDept? #WednesdayThoughts pic.twitter.com/A42fXpC6m3

