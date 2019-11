Приложение Facebook для платформы iOS использовало камеры смартфонов во время работы программы.

Об этом сообщил пользователь Twitter по имени Джошуа Маддакс (Joshua Maddux). Юзер также опубликовал видео, доказывающее его правоту.

Как следует из ролика, камера iPhone работает в фоновом режиме во время просмотра ленты новостей. «Нашел в Facebook проблему безопасности и приватности. Когда приложение открыто, оно активно использует камеру. Я нашел ошибку в приложении, которое позволяет вам видеть включенную камеру за вашей лентой. Обратите внимание, что я направил камеру на ковер», — описал происходящее Маддакс.

Мужчина отметил, что сумел обнаружить проблемы на нескольких устройствах, использующих версию 13.2.2. В других версиях очевидного использования камеры он не заметил, однако она может снимать происходящее скрыто. Подобные проблемы в приложении для Android пока не обнаружены.

В Facebook никак не прокомментировали находку Маддакса. Отмечается, что доступ к камере может разрешить приложению только владелец устройства. В случае, если такой доступ запрещен, программа предпринимает попытки получить его, однако система блокирует их.

Found a @facebook #security & #privacy issue. When the app is open it actively uses the camera. I found a bug in the app that lets you see the camera open behind your feed. Note that I had the camera pointed at the carpet. pic.twitter.com/B8b9oE1nbl

— Joshua Maddux (@JoshuaMaddux) 10 ноября 2019 г.