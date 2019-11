Эвакуация людей была проведена в субботу на территории киностудии Warner Brothers на северо-востоку от Лос-Анджелеса из-за природного пожара. Об этом сообщает Los Angeles Times.

Эвакуация была проведена в целях предосторожности. Пожар тушат около 230 сотрудников службы пожарной охраны. Один из них пострадал и был госпитализирован.

Информации о повреждении огнем в данном районе каких-либо зданий не поступало. Непосредственной угрозы для зданий нет.

Firefighters are working to contain a three-acre brush fire burning slowly up a hill on the edge of Burbank and the Hollywood Hills area. #BarhamFire pic.twitter.com/cujzh0BXeM

— Citizen Los Angeles (@CitizenAppLA) November 9, 2019