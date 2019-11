«Ложная тревога. На рейсе Амстердам — ​​Мадрид было по ошибке активировано предупреждение, которое запускает протоколы об угонах самолётов в аэропорту. Ничего не произошло», — говорится в сообщении.

Как отмечается, все пассажиры находятся в безопасности. Авиакомпания также принесла извинения.

#BREAKING UPDATE: The plane seems to be Air Europa flight number UX1094, hostage situation not confirmed, heavily armed Special Interventions teams have arrived at #Schiphol airport in #Amsterdam, at least 2 helicopters above the airport. pic.twitter.com/vueSJnbEmX

