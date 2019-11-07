Сообщение о возможной попытке захвата самолёта в амстердамском аэропорту Схипхол оказалось ложным, заявили в пресс-службе авиакомпании Air Europe.

«Ложная тревога. На рейсе Амстердам — ​​Мадрид было по ошибке активировано предупреждение, которое запускает протоколы об угонах самолётов в аэропорту. Ничего не произошло», — говорится в сообщении. Как отмечается, все пассажиры находятся в безопасности. Авиакомпания также принесла извинения. #BREAKING UPDATE: The plane seems to be Air Europa flight number UX1094, hostage situation not confirmed, heavily armed Special Interventions teams have arrived at #Schiphol airport in #Amsterdam, at least 2 helicopters above the airport. pic.twitter.com/vueSJnbEmX — News flash (@BRNewsFlash) 6 ноября 2019 г.

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Нидерландская военная полиция заявила о «подозрительной ситуации» на борту самолета в амстердамском аэропорту «Схипхол», сообщает Reuters.

Полиция не раскрывает подробностей ЧП.

В то же время ряд голландских СМИ сообщили о возможном захвате рейса UX1094 AirEuropa из Амстердама в Мадрид.

На месте работают военные.

Позже стало известно, что пассажиры и экипаж самолета благополучно покинули салон лайнера. Об этом сообщила полиция Голландии в своем микроблоге в Twitter.

«Пассажиры и экипаж свободны. Расследование продолжается», — говорится в сообщении.

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