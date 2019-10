В сети появилось видео момента предполагаемой ликвидации Абу Бакра аль-Багдади — главаря запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство». Запись в воскресенье, 27 октября, опубликовал турецкий журналист Реджеп Сойлю (Ragıp Soylu) в своем Twitter.

На записи видны обломки металла, бетонных конструкций и ямы.

Ранее в воскресенье издание Newsweek со ссылкой на представителя армии сообщило, что военнослужащие США провели спецоперацию, в результате которой был ликвидирован Абу Бакр аль-Багдади.

По словам источников издания, спецоперация была проведена в субботу, 26 октября. Место боевых действий некоторое время находилось под наблюдением военных. Сообщается, что президент США Дональд Трамп одобрил операцию за неделю до ее проведения.

Here is another aftermath video from ISIS leader Baghdadi operation pic.twitter.com/Uwfx0hS8UB

— Ragıp Soylu (@ragipsoylu) 27 октября 2019 г.