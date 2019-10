Сирийский курд, ранее проживавший в Германии, поджег себя возле штаб-квартиры ООН по делам беженцев в Женеве, сообщает издание swissinfo.

Мужчина 1988 года рождения подошел к зданию штаб-квартиры ООН, облил себя бензином, а затем поджег. Это все произошло рано утром, когда сотрудники ООН шли на работу.

На место происшествия сразу приехали правоохранители, медики и спасатели. Мужчину с ожогами вынесли на носилках и госпитализировали в местную клинику на вертолете.

С какой целью курд решил себя поджечь, неизвестно.

Syrian Kurd from Germany who set light to himself outside UNHCR in Geneva helicoptered to Geneva University Hospital pic.twitter.com/Gbzr2zB0Ih

— Simon Bradley (@sibradley1) 23 октября 2019 г.