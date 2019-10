Глава Европейского совета Дональд Туск получил письмо от правительства Британии о переносе Brexit. Об этом он сообщил в своем Twitter.

«Запрос на продление только что прибыл. Я начну консультации с лидерами ЕС о том, как реагировать», — написал он, передает портал «РБК».

Источник в британском правительстве сообщил, что Джонсон отправил в Брюссель два письма: в первом он попросил отсрочку Brexit, но не подписал его, а во втором указал, что отсрочка выхода из ЕС будет ошибкой. По данным телекомпании, вместе с письмами направлена пояснительная записка от посла Британии в ЕС Тимоти Барроу, в которой поясняется, что первое письмо соответствует законодательству.

The extension request has just arrived. I will now start consulting EU leaders on how to react. #Brexit

— Donald Tusk (@eucopresident) October 19, 2019