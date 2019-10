Президент США Дональд Трамп заявил, что вывел войска из Сирии. Об этом он написал в своем твиттере.

По его словам, американские войска «в основном» выведены с территории Сирии после того, как они полностью разгромили халифат ИГ.

Он добавил, что не будет против, если президент Сирии Башар Асад будет защищать курдов.

«Я сказал своим генералам: почему мы должны воевать за Сирию и Асада, чтобы защищать землю нашего врага?» — написал Трамп.

Американский лидер отметил, что его устроит любой, кто захочет помочь курдам, будь то Россия, Китай или Наполеон Бонапарт.

….and Assad to protect the land of our enemy? Anyone who wants to assist Syria in protecting the Kurds is good with me, whether it is Russia, China, or Napoleon Bonaparte. I hope they all do great, we are 7,000 miles away!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 14 октября 2019 г.