Президент США Дональд Трамп заявил, что вывел войска из Сирии. Об этом он написал в своем твиттере.

По его словам, американские войска «в основном» выведены с территории Сирии после того, как они полностью разгромили халифат ИГ.

Он добавил, что не будет против, если президент Сирии Башар Асад будет защищать курдов.

«Я сказал своим генералам: почему мы должны воевать за Сирию и Асада, чтобы защищать землю нашего врага?» — написал Трамп.

Американский лидер отметил, что его устроит любой, кто захочет помочь курдам, будь то Россия, Китай или Наполеон Бонапарт.

Minval.az