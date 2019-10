Бельгийская принцесса Эсмеральда была арестована в центре Лондона за участие в экологической акции протеста «Восстание против вымирания». 62-летняя дочь покойного короля Бельгии Леопольда III участвовала в сидячей забастовке активистов, выступающих против изменения климата, на Трафальгарской площади.

«Сегодня вместе со многими другими протестующими я была арестована и помещена под стражу в полиции. Чрезвычайная климатическая ситуация призывает всех нас оказать давление на правительства, чтобы они действовали в срочном порядке», — написала принцесса в своем twitter.

Позже Эсмеральда рассказала бельгийскому изданию L`Echo, что провела в полицейском участке в общей сложности пять часов, передает телеканал «Пятый».

«Я была под надзором двух полицейских. Мне пришлось долго ждать на улице: было арестовано так много людей, что не хватило машин, чтобы их забрать. Мы ждали полтора часа, к счастью, дождя не было», — рассказала она.

Затем ее допросили, сфотографировали, взяли отпечатки пальцев, образец ДНК и отправили в камеру. При этом пообещали, что все это будет уничтожено, если она не подвергнется судебному преследованию.

По словам Эсмеральды, всего за неделю, что длится акция, было задержано более тысячи человек. При этом зачищавшие площадь полицейские им сочувствовали.

«Полиция сказала нам, что они полностью понимают требования протестующих, что у них тоже есть дети, но что они получили приказы и вынуждены нас остановить», — сказала член бельгийской королевской семьи.

Today along with many other protesters I was arrested and put in police custody. The climate emergency calls on all of us to pressure out governments to act with urgency #ExtinctionRebellion #ClimateBreakdown pic.twitter.com/JILVvzvp1Y

— Esme (@esmeraldadereth) October 10, 2019