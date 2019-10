Президент Европейского совета Дональд Туск обратился к премьер-министру Великобритании Борису Джонсону с требованием закончить «глупые игры» относительно Brexit.

«На карту поставлена не победа в какой-то глупой игре в обвинения. На карту поставлено будущее Европы и Великобритании, а также безопасность и интересы нашего народа. Вам не нужно соглашение, вы не хотите отсрочки, вы не хотите отменить выход?», — написал Туск в Twitter.

.@BorisJohnson, what’s at stake is not winning some stupid blame game. At stake is the future of Europe and the UK as well as the security and interests of our people. You don’t want a deal, you don’t want an extension, you don’t want to revoke, quo vadis?

