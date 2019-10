Военно-воздушные силы (ВВС) Бельгии отчитались о перехвате российских самолетов над Балтийским морем. С начала сентября истребители F-16 бельгийских ВВС охраняют воздушное пространство над Литвой, Латвией и Эстонией, у которых нет современных боевых самолетов.

«За месяц совершено 109 боевых вылетов общей продолжительностью 191 час. Наши F-16 и их экипажи выполнили восемь перехватов. Вчера наши пилоты обнаружили Су-34 и Су-24», — приводит РБК сообщение, опубликованное 4 ноября на странице королевских ВВС в сети Twitter.

Сообщение сопровождается черно-белыми снимками российского истребителя-бомбардировщика, на которых на корпусе самолета стоит метка прицела.

After one month of safeguarding the Baltic airspace, the @BeAirForce conducted already 109 sorties totalising 191 flying hours. Our #F16 aircraft and crew were already scrambled 16 times and performed 8 interceptions. Yesterday our pilots encountered a #SU34 and SU-24. pic.twitter.com/FsnYyO4WYl

— Belgian Air Force🇧🇪 (@BeAirForce) 4 октября 2019 г.