Президент США Дональд Трамп во время встречи с президентом Финляндии Саули Ниинисте похлопал его по колену. Соответствующее видео размещено в Telegram-канале «RT на русском».

Американский лидер дотронулся до своего коллеги после слов «Финляндия — самая счастливая страна». На видео заметно, что после неожиданного касания Ниинисте жестом одернул Трампа.

Finland’s President swatted Trump’s hand away after Trump touched his knee, is not a sentence I ever thought would ever have to be said. Trump’s a walking embarrassment. #donothingdonald pic.twitter.com/iPJl0mIv6w

— Scott Dworkin (@funder) 2 октября 2019 г.