Анкаре не оставляют иного выбора, нежели придерживаться собственных планов по поводу зоны безопасности на севере Сирии, заявил во вторник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления перед парламентом страны.

«У нас нет иного выбора, кроме как действовать по своему плану в отношении зоны безопасности в северной Сирии», — цитирует президента «Интерфакс».

Он пояснил, что Турция так и не увидела у США желания внести вклад в создание этой зоны вблизи турецко-сирийской границы.

Кроме этого, Эрдоган озвучил планы расселить в этой зоне около 2 млн сирийцев, ранее бежавших от конфликта в своей стране.

«Турция планирует поселить 2 млн сирийцев в 30-километровой зоне безопасности, устанавливаемой в Сирии, от реки Евфрат до иракской границы, включая Манбидж», — сказал лидер Турции.

Он пояснил, что этот план подразумевает создание 140 деревень и 10 районных центров, каждый из которых примет от 5 тыс. до 30 тыс. обитателей. Эрдоган отметил, что Анкара уже поделилась этими замыслами с американской стороной.

Также президент напомнил, что с начала турецких военных операций «Щит Евфрата» и «Оливковая ветвь» в Сирию вернулись до 360 тыс. человек.

Minval.az