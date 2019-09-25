Палата представителей Конгресса начинает процедуру импичмента президента Дональда Трампа.

Как передает ТАСС, об этом объявила во вторник спикер палаты Нэнси Пелоси (демократ от штата Калифорния).

«Сегодня я объявляю о том, что Палата представителей начинает официальное расследование в рамках процедуры импичмента. Я даю указание нашим шести комитетам приступить к проведению собственных расследований», — сказала Пелоси, занимающая в государственной иерархии США третий по значимости пост. Она имела в виду спецкомитет по разведке, комитеты по иностранным делам, по надзору и правительственной реформе, по доходам и расходам, по финансовым услугам, а также юридический комитет. «Президент должен быть привлечен к ответственности, никто не стоит выше закона», — добавила спикер. «Действия, которые к сегодняшнему моменту предпринял президент, являются серьезным нарушением конституции», — заявила она.

«Последние несколько месяцев мы вели расследование в наших комитетах и обращались в суды, чтобы Палата представителей могла собрать все имеющие отношение к делу факты и решить, применять ли имеющиеся у нее в соответствии с первой статьей конституции полномочия, в том числе исключительные конституционные полномочия: одобрение статей импичмента. И на этой неделе президент признал, что обращался к президенту Украины [Владимиру Зеленскому], чтобы тот предпринял действия, которые пойдут ему на пользу с политической точки зрения», — утверждала Пелоси.

«Поведение Трампа на посту президента вскрывает бесчестные факты, касающиеся нарушения со стороны президента клятвы, которую он давал при вступлении в должность, подрыва национальной безопасности и целостности наших выборов», — подчеркнула она.

Пелоси представляет Демократическую партию США, которая на данном этапе имеет большинство в Палате представителей. Решение о начале запуска процедуры импичмента было оглашено по завершении закрытого заседания всей фракции демократов в нижней палате Конгресса. На этом заседании рассматривался вопрос о наличии оснований для расследования в рамках процедуры импичмента после сообщений в СМИ о якобы имевших место попытках Трампа оказывать давление на Зеленского с целью побудить Украину косвенно помочь главе вашингтонской администрации переизбраться на второй срок в 2020 году.

Импичмент, согласно конституции США, предусматривает привлечение к ответственности путем отстранения от должности федеральных служащих, в том числе президента США, если «они будут признаны виновными в измене, взяточничестве или других тяжких преступлениях и проступках». До сегодняшнего дня процедура импичмента главы государства инициировалась в истории Соединенных Штатов лишь трижды, и ее запуск еще совершенно не означает, что Трамп будет лишен должности.

Minval.az