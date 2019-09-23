Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что йеменские повстанцы-хуситы самостоятельно увеличили радиус ракет, благодаря чему смогли нанести удары по нефтяным объектам в Саудовской Аравии, об этом он сказал в интервью CBS.

Как пояснил министр, йеменским мятежникам досталось оружие от экс-президента страны Али Абдаллы Салеха, «скупавшего его за саудовские деньги во время своего долгого нахождения у власти».

При этом Зариф отметил, что у хуситов есть технологии и «ноу-хау», которые позволили им усовершенствовать имеющееся оружие.

Глава МИД Ирана также подчеркнул, что Эр-Рияд не предоставил никаких доказательств причастности Тегерана к атакам.

14 сентября 15 беспилотников (БПЛА-самоубийцы) с зарядом взрывчатки спикировали на завод по экспортной подготовке нефти в Абкайке. В это же время три крылатые ракеты ударили по заводу в Хурейсе. Оба завода — основа нефтяной промышленности Саудовской Аравии, без работы которых невозможен экспорт ее нефти танкерами. Атаки частично вывели их из строя. Саудовская Аравия сообщила, что экспорт в полном объеме будет восстановлен только в конце сентября.

Ответственность за удары взяли на себя хуситы — объединение шиитских племен Йемена, которые контролируют север этой страны и столицу Сану и которых поддерживает Иран. Хуситы с 2015 года ведут борьбу с интервенцией коалиции, которую возглавляют Саудовская Аравия и ОАЭ.

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