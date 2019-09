США сняли на видео авиаудар своих истребителей по позициям боевиков террористической группировки «Исламское государство» в Ираке. Видеозапись была размещена на странице представителя операции «Непоколебимая решимость» в Twitter.

«Вот как выглядит сброс истребителями F-15 и F-35 ВВС США 36 тонн бомб на заполоненный ИГ остров», — говорится в записи. Удар по позициям боевиков на реке Тигр в провинции Салах-эд-Дин был нанесен 10 сентября. Отмечалось, что его координировали с иракскими силовиками.

VIDEO: Here’s what it looks like when @USAFCENT #F15 and #F35 jets drop 36,000 Kg of bombs on a Daesh infested island. 🛩💥 هكذا تبدوا الجزيرة الموبوءة بداعش بعد أن أسقطت عليها الطائرات المقاتلة #أف-15 و #أف-35 36,000 كغم من الذخيرة pic.twitter.com/2v6FAEL9Rn

— OIR Spokesman Col. Myles B. Caggins III (@OIRSpox) 10 сентября 2019 г.