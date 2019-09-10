Турция не справится с новой волной беженцев из Сирии.

Как передает «Анадолу», об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с делегацией Минторга США в Анкаре.

Президент Турции осудил сотрудничество США с террористами YPG/PKK в Сирии.

Анкара всерьез обеспокоена действиями Вашингтона в Сирии, куда террористам поставлено около 50 тысяч фур с оружием, боеприпасами и техникой, сказал Эрдоган.

«Террористическая организация РКК и ее сирийское крыло YPG являются главной помехой на пути Турции и для возвращения сирийцев на родину. Террористы проводят этнические чистки, выдавливают население из региона, угрожают безопасности турецких граждан. Эта преступная структура должны прекратить существование как фактор угрозы безопасности Турции», — подчеркнул Эрдоган.

Турция ожидает от США поддержки мер по борьбе с терроризмом и созданию зон безопасности, в которые вернутся беженцы, сказал глава государства.

Президент отметил, что Анкара ожидает от США также тесного сотрудничества в борьбе с террористической организацией Фетуллаха Гюлена (FETÖ), посягнувшей 15 июля 2016 года на демократию в Турции.

«Главарь этой преступной организации находится в Пенсильвании. Он проживает в этом американском штате вместе со своими сторонниками и управляет пособниками в 160 странах», — сказал Эрдоган.

Президент Турции подчеркнул готовность Анкары к развитию экономических связей с Соединенными Штатами.

По его словам, власти Турции ожидают роста американских инвестиций и готовы поддержать каждого инвестора.

«Мы с моим другом Трампом договорились о начале переговоров по соглашению о свободной торговле между Турцией и США. Главы соответствующих ведомств в ближайшее время начнут работу в этом направлении», — сообщил далее турецкий лидер.

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