Жители пригородного района Ститсвиль на юге Оттавы стали все чаще обнаруживать енотов, находящихся в странном состоянии, напоминающем алкогольное опьянение. Об одном из таких случаев рассказала местная жительница Эмили Роджерс, передает РИА Новости.

«Он едва мог двигаться. Волочил ноги, шатался и с трудом вставал. С ним явно было что-то не так», — рассказала женщина, обнаружившая енота на заднем дворе.

Через несколько часов она обратилась в Службу защиты животных и зверька забрали на осмотр.

Позже выяснилось, что другие жители Ститсвиля тоже видели енотов в подобном состоянии.

Профессор биологии Карлтонского университета Майкл Ранц рассказал, что одной из причин странного поведения могли стать забродившие фрукты, упавшие с деревьев. Их сок вызывал у животных состояние опьянения.

Ранц посоветовал не пытаться отрезвить енотов. По его словам, лучше всего просто дать зверьку выспаться.

Footage from my front step after we shared a few Chardonnays #stittsvegas pic.twitter.com/DksBDikqDW

— cgrinn (@corgrinnell) September 6, 2019