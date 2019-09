Число жертв стрельбы в Техасе возросло до семи.

Как передаёт РИА Новости, об этом заявила полиция техасского города Одесса.

Ранее сообщалось о пяти погибших и 21 раненом.

