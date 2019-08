Одна из пассажирок рейса авиакомпании American Airlines, летевшего из Чикаго в Омаху, взяла на борт самолёта пони. Как пояснила женщина, четвероногий друг психологически поддерживал её во время перелёта.

По данным Daily Mail, путешествие пассажирка с пони перенесли хорошо — животное большую часть времени дремало у ног хозяйки. После приземления женщину и её четвероногого спутника сняли гуляющими по зданию аэропорта.

Минтранс США 15 августа выпустил новые правила авиаперелётов. Согласно им, пассажирам разрешается брать с собой животных на внутренние рейсы для эмоциональной поддержки.

Spotted yesterday in Chicago airport. This “emotional support” pony boarded plane and stood in the aisle. Pilot even took a pic. Wonder if @BDO_USA would expense this for me and my travel needs? 📷 : Me! I took the pic pic.twitter.com/25KXZSZH7z

