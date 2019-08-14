B Шушинской мечети Гевхарага идут реставрационные работы. Об этом говорится в репортаже издания JAMnews.

«Вроде бы многие местные должны были приходить туда каждый день, следить за ходом работ и обсуждать это весьма неординарное для Карабаха событие. Но место работ выглядело совсем не так. Несколько рабочих на строительной площадке, перед мечетью двое мальчишек катались на велосипедах и слышно было, как в жилой пятиэтажке рядом две бабушки переговариваются из окна в окно на последнем этаже.

И все. Было ощущение, что строят какой-то жилой дом. Но за строительными лесами возвышались минареты, и этот вид был совершенно новым, можно сказать уникальным для послевоенного Карабаха», — говорится в материале репортера издания.

«У мечети Гевхар-Ага уже давно нет паствы, и дело не в том, что она уже больше 25 лет полуразрушена. Когда реставрацию закончат — туда все равно некому будет ходить молиться.

До военной фазы карабахского конфликта в 1990-х годах большинством населения в Шуше были азербайджанцы. Но все они покинули свои дома во время войны», – отмечает издание.

По данным издания, за реставрационные работы отвечает армянский фонд «Возрождение восточного исторического наследия», но работы идут в тесном сотрудничестве с иранскими специалистами при поддержке организаций «ИКОМОС-Армения» и «ИКОМОС-Иран». Местные жители считают мечеть иранской и именно этим и объясняют активное участие Ирана в финансировании реставрационных работ, отмечает JAMnews и добавляет, что финансирование проекта в итоге пришло совсем с другой стороны.

Так, вначале фонд «Инициативы развития Армении» (IDeA Foundation), сепаратистский режим, созданный Арменией в оккупированном Карабахе и армянский фонд «Возрождение восточного исторического наследия» начали совместную программу восстановления мечети.

Она была расчищена и огорожена. В 2017 году иранские специалисты завершили проект реставрации. А в январе 2018 года было объявлено, что главным донором стал казахский бизнесмен Кайрат Боранбаев, сообщило издание Forbes Kazakhstan.

Финансирование реставрации происходит не напрямую, а через армянский фонд «Инициативы развития Армении» (IdeA).

8 мая 1992 года древний азербайджанский город Шуша был оккупирован Вооруженными силами Армении. В результате оккупации город Шуша и 30 сел района были разрушены, погибли 195 мирных жителей, 165 были ранены, 58 пропали без вести, более 24 тыс. местного населения подверглось этнической чистке.

В рамках целенаправленной политики Армении по разрушению на оккупированных территориях Азербайджана материально-культурных и религиозных памятников, их уничтожению и оскорблению, присвоению, только в Шуше разрушено более 170 жилых зданий, считающихся памятником архитектуры, и около 160 исторических и культурных памятников, молельни и мечети подверглись осквернению и вандализму, уничтожены многочисленные редкие рукописные образцы. Среди них дворец и библиотека Панах хана, ханский дворец и карвансарай, мечети «Ашагы Гевхарага» и «Саатлы», мавзолей Вагифа, дом Натаван и другие памятники.

Minval.az