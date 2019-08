Представители разведки США связали взрыв под Северодвинском, при котором произошло кратковременное превышение радиационного фона, c испытаниями крылатой ракеты «Буревестник». Об этом сообщает The New York Times.

Как пишет издание, замалчивание деталей произошедшего привлекло внимание аналитиков в Вашингтоне, которые посчитали инцидент свидетельством технологической слабости новой российской программы вооружений. Американская разведка полагает, что взрыв произошел во время испытаний элементов низколетящей межконтинентальной ракеты «Буревестник» (кодовое обозначение НАТО — SSC-X-9 Skyfall), которая должна оснащаться малогабаритной ядерной энергоустановкой.

Издание отмечает, что «никогда не было ясно, насколько далеко продвинулись грандиозные планы господина Путина относительно этого оружия».

О создании крылатой ракеты с ядерной силовой установкой российский президент сказал прошлой весной во время послания федеральному собранию.

Характеристики «Буревестника» делает практически невозможным его перехват для существующих противоракетных систем на Аляске и в Калифорнии. Однако американские эксперты считают, что создание такой ракеты невозможно, поскольку США так и не смогли добиться успехов в разработке подобной технологии в 50- и 60-х годах прошлого века.

Minval.az