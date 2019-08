Защитник «Хьюстона» Джеймс Харден подарил 10000 долларов бедной семье, которую встретил на Багамских островах. Об этом пишет «Спорт сегодня» со ссылкой на The Crossover.

Баскетболиста растрогал рассказ местной жительницы, которая призналась, что вся ее семья, включая детей, ловит рыбу для пропитания.

James Harden helped this group by giving them $10,000 after he found them fishing for food 🙏

(via tpizzzle/IG) pic.twitter.com/C445hww4Co

— The Crossover (@TheCrossover) 10 августа 2019 г.