Остров Гран-Канария охватили массовые лесные пожары. Как сообщает «Лайф» со ссылкой на El Pais, из опасных районов было эвакуировано более тысячи человек.

Мощное возгорание зафиксировано на площади свыше 900 гектаров. Пожарные заявили, что перегружены и не справляются с тушением огня. Им на помощь направили военные подразделения.

