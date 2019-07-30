Власти Армении не смогут долго продержаться и не имеют перспективы переизбрания. Об этом бывший президент, военный преступник, соучастник геноцида в Ходжалы Роберт Кочарян заявил в интервью газете «Голос Армении».

Он убежден, что вопрос власти в любом случае будет решаться на улице – на досрочных парламентских выборах.

«С таким качеством управления эта власть долго не продержится и не имеет перспективы переизбрания. При этом избиратель уже будет сыт по горло популистами и станет разборчивее в своем выборе», – считает Кочарян.

Он убежден, что на оппозиционном поле есть более чем благодатная почва для консолидации.

«В этих процессах я буду важным звеном, но далеко не единственным. Стране нужна широкая консолидация здоровых сил. Этот процесс непременно приведет также к радикализации парламентской оппозиции, иначе она потеряет свой электорат», — считает он.

С точки зрения Кочаряна, осенью процесс консолидации и формирования партнерства на оппозиционном поле завершится, а политическая борьба примет системный и масштабный характер.

По его словам, Армения зажата между четырьмя странами, с Турцией и Азербайджаном отношения не сложились, Иран — в черном списке у США, под постоянным санкционным давлением, Грузия активно стремится в геополитический альянс, конфликтующий с тем, где Армения прописалась.

«У нас небольшое стареющее население при стабильно ухудшающейся демографической ситуации, что лишает нас эффекта масштабной экономики. Проблемные отношения с двумя из четырех соседей не позволяют стать региональной либеральной площадкой для широкого спектра разного рода сервисов. Мы не обладаем сколь-либо значительными природными ресурсами, делающими нас привлекательными для крупных транснациональных корпораций», — говорит он.

Кочарян считает, что участие диаспоры в экономическом развитии Армении имеет явную тенденцию к сокращению.

«По тем же причинам слабеют традиционные институты самоорганизации армянских общин. Добавьте к этому перечню проблему карабахского урегулирования. Это неполный список вызовов, стоящих перед страной. Можно ли их решать, опираясь на популизм и лозунговую болтовню? Очевидно, что нет, и для их преодоления нужны сверхусилия, сверхорганизованность и сверхкомпетентность», — заявил он.

Minval.az