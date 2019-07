В Индии толпа разъяренных местных жителей напала на тигрицу и забила ее до смерти. Об этом сообщает India Today.

Инцидент произошел в индийском штате Уттар-Прадеш. Из местного заповедника сбежала тигрица, ранившая по меньшей мере девять человек в ближайшем населенном пункте. Один из пострадавших скончался в больнице.

Когда тигрицу очередной раз заметили в поселении, разъяренная толпа загнала животное в ловушку и напала на нее. Люди избила хищника деревянными палками и копьями до смерти.

What the hell!! This is allegedly from Pilibhit. The full grown tiger was beaten to death by the villagers! We take over their natural habitat & then such display of cruelty! @ParveenKaswan @susantananda3 pic.twitter.com/08srBnpy5J

— Akancha Srivastava (@AkanchaS) 26 июля 2019 г.