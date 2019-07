Экс-глава британского МИД Борис Джонсон официально стал премьер-министром Великобритании.

Об этом сообщает Sky News на своей странице в Twitter.

RT отмечает, что он занял должность премьера после того, как во время встречи с королевой Елизаветой II в Букингемском дворце его попросили сформировать правительство.

Breaking: @BorisJohnson is Prime Minister after being asked to form a government during a meeting with the Queen at Buckingham Palace.

Follow events live here: https://t.co/1S4nYdXST9 pic.twitter.com/rCMNlPUYjD

— Sky News (@SkyNews) 24 июля 2019 г.