Клип Queen к композиции Bohemian Rhapsody набрал более миллиарда просмотров на официальном канале группы на YouTube. Это рекорд для роликов, записанных до 1990-х годов, говорится в блоге видеохостинга.

Музыканты поблагодарили своих поклонников за поддержку в Facebook и решили отметить событие съемками трех новых музыкальных клипов.

Действующие участники Queen Брайан Мэй и Роджер Тэйлор предложили всем желающим принять участие в съемках. Для этого они запустили конкурс You Are The Champions.

«Если вы музыкант, певец, танцор, художник или просто хотите повеселиться. Зайдите на youarethechampions.com, чтобы узнать больше», − указано в сообщении.

Также музыканты группы поблагодарили YouTube за то, что запись о рекорде была размещена на гигантском экране на Таймс-Сквер в Нью-Йорке.

Minval.az