Почти 50 тысяч человек остались без электричества в штате Луизиана из-за тропического шторма «Барри».
Юг Луизианы сильнее всех пострадал от тропического шторма из Мексиканского залива, достигшего побережья в ночь на субботу. Его эпицентр находится в 90 километрах к юго-западу от прихода Морган-Сити, шторм движется со скоростью 2,2 м/с в северо-западном направлении, передает телеканал «РЕН ТВ».
Скорость ветра в «Барри» достигает 29 м/с. При скорости ветра 33 м/с и более шторм становится ураганом.
О проблемах с электричеством сообщается на сайте компании Entergy, обслуживающей южные штаты США.
Губернатор штата ввел режим ЧС на всей территории штата, в ряде округов объявлена эвакуация. Президент Трамп ввел на территории штата режим ЧС, чтобы использовать федеральные ресурсы для помощи.
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Someone was enjoying the storm surge before tropical storm Barry 👀😯🐊 🎥 Kathryn Justice📍Waveland, Mississippi . . . #mississippi #barry #stormbarry #tropical #tropicalstorm #tropicalstormbarry #neworleans #nola #flood #flooding #stormsurge #storms #stormy #gator #alligator #gulfcoast #gulfcoastlife #hurricane #hurricanes #mississippiriver