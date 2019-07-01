Неопознанный объект, упавший на территории Кипра ночью 1 июля, предположительно, является ракетой российского производства, передает Cyprus Mail со ссылкой на министра иностранных дел турецкого Кипра Кудрета Озерсая.

Объект предварительно определили как ракету, выпущенную зенитно-ракетным комплексом (ЗРК) С-200. Он упал в горах рядом с деревней Ташкент к северу от Никосии. На нем заметили русские буквы.

View of object that has fallen in Northern Cyprus https://t.co/ks4DkO3sBG pic.twitter.com/qZFMfKufLv — BOC Intel (@blackopscyber1) 1 июля 2019 г.

Reuters отмечает, что Кипр находится недалеко от Сирии. Агентство приводит слова военного аналитика, отставного генерала кипрской армии Андреаса Пантенаса, по мнению которого, ракета могла отклониться от курса под воздействием военного устройства по созданию радиопомех.

Ранее 1 июля сообщалось, что авиация Израиля ударила по окрестностям сирийского Дамаска.

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