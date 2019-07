Неопознанный объект, упавший на территории Кипра ночью 1 июля, предположительно, является ракетой российского производства, передает Cyprus Mail со ссылкой на министра иностранных дел турецкого Кипра Кудрета Озерсая.

Объект предварительно определили как ракету, выпущенную зенитно-ракетным комплексом (ЗРК) С-200. Он упал в горах рядом с деревней Ташкент к северу от Никосии. На нем заметили русские буквы.

View of object that has fallen in Northern Cyprus https://t.co/ks4DkO3sBG pic.twitter.com/qZFMfKufLv

— BOC Intel (@blackopscyber1) 1 июля 2019 г.