Решение президента США Дональда Трампа снять некоторые ограничения с Huawei не является полной амнистией китайской компании, считает советник Белого дома Ларри Кудлоу.

«Я ценю их стремление стоять на защите национальной безопасности, и президент выразил точку зрения. Это не полная амнистия, если можно так выразиться. Huawei останется в списке организаций», — сказал Кудлоу в эфире Fox News, передает RT.

Minval.az