Иранские военные опубликовали видео, на котором, по их утверждению, показаны запуск зенитной ракеты и уничтожение беспилотника ВВС США над Ормузским проливом. Кадры продемонстрировал телеканал Press-TV.

Ракета «земля — воздух» была запущена из мобильного зенитно-ракетного комплекса «Хордад-3». Как утверждает телеканал, дрон в тот момент находился в иранском воздушном пространстве, над прибрежной провинцией Хормузган.

Video released by #IRGC shows the moment of shooting down an intruding American spy drone on Wednesday.#USdroneShotDown #Drone #UnitedStates #HormuzStrait #Iran pic.twitter.com/wp6AS7KugD

— Press TV (@PressTV) 20 июня 2019 г.