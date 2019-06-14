Посол США по вопросам международной религиозной свободы Сэм Браунбек раскритиковал страны с преобладающим мусульманским населением за то, что последние не осуждают продолжающиеся массовое ограничения свобод мусульман в Китае, передает «Idel.Реалии».

Дипломат отметил, что он «разочарован» реакцией большинства мусульманских государств.

«Я был разочарован тем, что большинство исламских стран не высказывались. Я знаю, что Пекин угрожает им, но они сдаются раньше времени», — отметил он.

Расследование Guardian показало, что Китай за последние три года полностью или почти полностью уничтожил по крайней мере 15 мечетей в Синьцзяне. В 2014 году китайские власти ввели различные меры в Синьцзяне — от запрета длинных бород и платков до помещения свыше миллиона жителей в лагеря.

Отмечается, что мусульмане в Синьцзяне не могли поститься во время священного для мусульман месяца Рамадан и, как утверждается, в лагерях их заставляли пить алкоголь и есть свинину.

Правозащитные группы и бывшие заключенные рассматривают эти меры как часть кампании по насильственной ассимиляции уйгур и других коренных народов Восточного Туркестана.

По оценкам Госдепартамента США, за последние несколько лет через систему содержания под стражей могли пройти до 2 миллионов человек.

Западные правительства, включая США, и правозащитные группы неоднократно заявляли, что лагеря — это не что иное, как центры содержания под стражей, предназначенные для искоренения культуры уйгур и исламской практики в Восточном Туркестане.

Официальный Пекин отрицает все обвинения, отмечая, что ведет политику против экстремистов.

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