Анкара призывает Вашингтон отказаться от вредящих двусторонним отношениям действий на фоне приобретения Турцией российских систем ПВО С-400. Об этом заявил пресс-секретарь главы турецкого государства Ибрагим Калын на пресс-конференции по итогам заседания правительства страны в Анкаре.

«Турция надеется, что США откажутся от позиции по С-400, которая может нанести непоправимый урон двусторонним отношениям», — сказал, в частности, Калын (цитата по «Анадолу»).

Представитель турецкого президента прокомментировал также недавнее послание турецкой стороне и.о. главы Пентагона Патрика Шанахана об участии Анкары в программе создания самолетов пятого поколения F-35 и контракте на поставку ЗРК С-400 в Турцию. По словам Калына, это послание «противоречит духу сотрудничества (между Турцией и США — ред.) не только по своему стилю, но и по содержанию».

Пресс-секретарь добавил, что обсудил данный вопрос в ходе недавнего телефонного разговора с советником Белого дома по национальной безопасности Джоном Болтоном.

Касаясь ситуации в Сирии Калын сообщил, что «Турция контактирует с Россией с тем, чтобы положить конец атакам (сирийского) режима, преднамеренно осуществляемым с целью провоцирования Турции и укрепления своих позиций в регионе».

Ибрагим Калын затронул также тему противодействия деятельности террористической сепаратисткой организации РКК. По его словам, «благодаря усилиям президента Эрдогана реализация проекта по созданию государства РКК на турецко-сирийской границе уже невозможна».

Minval.az