Россия проинформировала Вашингтон о выводе большинства «своих людей» из Венесуэлы, сообщил в Twitter президент США Дональд Трамп.

«Россия сообщила нам, что они вывели большую часть своих людей из Венесуэлы», — написал американский президент. Он не стал уточнять, о ком идет речь, но, вероятно, имеются в виду военные специалисты, так как эта тема несколько раз поднималась в последние дни.

Russia has informed us that they have removed most of their people from Venezuela.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 июня 2019 г.