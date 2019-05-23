Международная группа полицейских разоблачила и арестовала крупную сеть педофилов в «даркнете». Об этом сообщил AFP на своей странице в Twitter.

По результатам задержания было арестовано девять человек в США, Таиланде и Австралии. А сама операция была в разработке более двух лет. В Интерполе рассказали, что было спасено 50 детей, над которыми издевались злоумышленники. Они снимали фото и видео, и распространяли их в интернете.

50 children saved after police bust paedophile website, arresting nine people in the US, Thailand and Australia Interpol says nearly 60 countries investigating «dark web» site with 63,000 users worldwidehttps://t.co/cJ2QSXtb6k pic.twitter.com/nmLWceHT1r — AFP news agency (@AFP) 23 мая 2019 г.

На данный момент расследования проводятся еще в более чем 60 странах, поэтому ожидается, что число задержанных вырастет. Известно, что число пользователей запрещенным сайтом выше 63 тыс.

Первый арест по делу произвели в 2018 году — в Таиланде задержали одного из главных администраторов сайта. Его приговорили к 146 годам лишения свободы за насилие над детьми. Позже оказалось, что одним из его сообщников был школьный педагог — он приговорен к 36 годам тюрьмы. Администратора, который разрабатывал сайт в Австралии, приговорили к 40 годам лишения свободы. На суде он признал себя виновным в 50 случаях жестокого обращения с 11 младенцами и детьми в возрасте от 15 месяцев в период между 2011 и 2018 годами.

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