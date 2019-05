Международная группа полицейских разоблачила и арестовала крупную сеть педофилов в «даркнете». Об этом сообщил AFP на своей странице в Twitter.

По результатам задержания было арестовано девять человек в США, Таиланде и Австралии. А сама операция была в разработке более двух лет. В Интерполе рассказали, что было спасено 50 детей, над которыми издевались злоумышленники. Они снимали фото и видео, и распространяли их в интернете.

50 children saved after police bust paedophile website, arresting nine people in the US, Thailand and Australia

Interpol says nearly 60 countries investigating «dark web» site with 63,000 users worldwidehttps://t.co/cJ2QSXtb6k pic.twitter.com/nmLWceHT1r

— AFP news agency (@AFP) 23 мая 2019 г.