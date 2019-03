В соцсетях появилось видео того, как папа римский Франциск не дает прихожанам поцеловать папский перстень. После мессы католики подходили к нему и один за другим наклонялись, чтобы выразить уважение, однако каждый раз понтифик отдергивал руку и протягивал руку следующему прихожанину. Такое поведение папы вызвало волну недовольства в комментариях в соцсетях.

Pope Francis really doesn’t want anyone kissing his ring.

