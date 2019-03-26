В соцсетях появилось видео того, как папа римский Франциск не дает прихожанам поцеловать папский перстень. После мессы католики подходили к нему и один за другим наклонялись, чтобы выразить уважение, однако каждый раз понтифик отдергивал руку и протягивал руку следующему прихожанину. Такое поведение папы вызвало волну недовольства в комментариях в соцсетях.

Pope Francis really doesn’t want anyone kissing his ring.

This from today, after Mass … pic.twitter.com/CZUO8ppNfo — Catholic Sat (@CatholicSat) 25 марта 2019 г.

Поцелуй папского перстня, который еще называют кольцом рыбака, — это традиционный ритуал, призванный выразить уважение к сану главы Ватикана. Кольцо является атрибутом папского облачения и призвано напоминать о том, что первый папа римский, апостол Петр, изначально был простым рыбаком. На кольце изображен сам Петр, выбрасывающий рыбацкую сеть из лодки.

Многие пользователи соцсетей назвали реакцию папы римского на попытку прихожан поцеловать его кольцо «грубой» и «противоречащей христианским ценностям». Они восприняли его поведение как напускную набожность.

Minval.az