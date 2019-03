Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй уйдет в отставку, если парламент одобрит предложенную ее кабинетом сделку по выходу страны из Евросоюза. Об этом сообщил в своем Twitter-аккаунте политический обозреватель телеканала ITV Роберт Петерсон со ссылкой на источники.

По его данным, Мэй заявила министрам, выступающим за Brexit Борису Джонсону, Иану Дункану Смиту, Стиву Бейкеру, Джейкобу Риз-Моггу и Дэвиду Дэвису, что уйдет, однако дополнительных условий не сообщила. Разговор состоялся в ее загородном доме Чекерс.

Однако сам Петерсон считает, что верить ее словам не стоит.

Ранее издание The Sun призвало премьер-министра покинуть свой пост. По данным газеты, о решении уйти с поста сразу после одобрения сделки с Евросоюзом Мэй сообщит в ближайшее время. До этого стало известно, что ряд министров Великобритании договорились сместить с поста действующую главу правительства. Заговорщики ожидают, что Мэй уйдет в отставку в течение 10 дней.

I am reliably told that @theresa_may told @BorisJohnson, IDS, @SteveBakerHW, @Jacob_Rees_Mogg, @DavidDavisMP et al at Chequers that she will quit if they vote for her deal, including the backstop they hate. But she gave no specifics. So there is not a lot of trust she…

— Robert Peston (@Peston) March 24, 2019