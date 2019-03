В Сети появилось видео аварийной посадки самолета компании Iran Air в тегеранском аэропорту Мехрабад.

На записи можно увидеть пламя, которое охватывает разные части совершающего посадку лайнера.

По данным агентства Синьхуа, причиной аварийной посадки самолета, вылетевшего с острова Киш и направлявшегося в Тегеран, стали неполадки с посадочными устройствами.

В результате происшествия никто не пострадал, возгорание лайнера было ликвидировано сотрудниками пожарной службы.

Международный аэропорт Мехрабад является одним из двух аэропортов Тегерана.

A #Fokker 100 belonging to #IranAir caught fire on landing at #Tehran‘s Mehrabad Airport on Tuesday but all 100 passengers were evacuated without injury.

The pilot was unable to open the back wheels of the plane.#sanctions #Iran pic.twitter.com/f7RXD9yxiX

