В Австралии 17-летний подросток разбил яйцо о голову сенатора Фрейзера Эннинга, который ранее заявил о косвенной вине иммигрантов в теракте в мечети в Новой Зеландии. «Хотя мусульмане стали жертвами атаки, они также виновны в ней», — сказал Эннинг.

Как сообщает Minval.az, соответствующее видео опубликовано в Twitter.

На кадрах видно, что подросток подбегает к политику и разбивает яйцо. В ответ Эннинг бьет его по лицу и пытается продолжить потасовку. На мальчишку сразу набросились сторонники Эннинга и удерживали его до прихода полиции.

Remember that Australian Senator, Fraser Anning, who announced that Muslims were to blame when a white supremacist killed 49 people at a mosque?

He just got egged in the head and this boy is a God damn hero. pic.twitter.com/bjFpAQTnZt

— Brian Tyler Cohen (@briantylercohen) 16 марта 2019 г.